TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye Fransa'dan sürpriz talip!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve geleceği belirsizliğini koruyan İrfan Can Kahveci hakkında flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in milli yıldızın durumunu yakından takip ettiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Anderson Talisca (P) ve 41. dakikada Marco Asensio kaydetti.
Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, ligde 9. haftayı 19 puanla 3. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, Stuttgart maçının ardından ligin 10. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu radarına aldığı öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre, Fransız ekibinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kadro dışı durumunun devam etmesi halinde de ocak ayında Fenerbahçe ile temaslara başlayacağı ifade ediliyor.
Fenerbahçe yönetiminin ilerleyen günlerde oyuncuyla takımdaki geleceğini konuşmak için bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamadı.