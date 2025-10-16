Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sol kanat pozisyonu için Zuriko Davitashvili'yi istedi. Başkan Serdal Adalı da ara transferde Gürcistan Milli Takımı’nın önemli ismine siyah beyazlı formayı giydirmek için tüm şartları zorlama kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de milli araya 3 maçlık namağlup seriyle giren Beşiktaş, ara transfer dönemine kadar bu çıkışını sürdürmenin planlarını yapıyor. Ara transfere ligde iyi bir sıralamada eli güçlü bir şekilde girmek amacındaki siyah-beyazlılarda, transfer listesi de şekilleniyor. Fotomaç'ın haberine göre, transfer için Başkan Serdal Adalı'dan tam yetki alan Sergen Yalçın'ın ilk isteği sol kanat oldu. Tecrübeli teknik adam, Başkan Adalı'dan Fransa'da Ligue 2'de St. Etienne'de oynayan Zuriko Davitashvili'yi istedi. Gürcistan Milli Takımı'nın da yıldızlarından olan 24 yaşındaki sol kanat, hızlı ve atletik oyun yapısıyla Yalçın'ın uygulatmak istediği sistemde tam da aradığı isim.

GÜRCÜ YILDIZ DA SICAK BAKIYOR

Sergen Yalçın'ın 10 numarada da oynayabilen ancak sol kanatta forma vermeyi düşündüğü Davitashvili için Başkan Adalı, ara transferde Fransa'ya çıkarma yapacak. Adalı, Fransızlarla masaya oturup, sözleşmesi 2028'de bitecek olan genç hücumcunun transferini bitirmek adına tüm şartlarını zorlayacak. Yaz transfer döneminde de Beşiktaş ile adı geçen Gürcü kanat oyuncusunun, siyah-beyazlılara sıcak baktığı öğrenildi. Davitashvili, önceki gün Milli Takımımız'a karşı da ilk 11'de başladığı 4-1 kazandığımız maçta 71 dakika sahada kaldı. 49 kez milli formayı giyen Gürcü yıldız, 7 gol, 4 asist katkısı sağladı.

4

Davitashvili , bu sezon St. Etienne'de oynadığı 8 maçta 4 kez ağları havalandırdı.