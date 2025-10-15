TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Amrabat harekatı! Fenerbahçe o rakamın altına satmayacak
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kiraladığı Sofyan Amrabat'ın gösterdiği performansın, Real Betis'i memnun ettiği öğrenildi. İspanyol ekibi Amrabat'ın bonservisini almak isterken Fenerbahçe'nin ise o rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Real Betis, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kiraladığı Sofyan Amrabat'ı takımda tutmak istiyor. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, Betis yöneticileri, Faslı orta sahanın ilk günden itibaren sergilediği liderlik özelliklerinden son derece etkilendi ve bonservisini kalıcı olarak alma planı yapıyor.
Ancak transfer sürecini zorlaştıran önemli bir detay var. Fenerbahçe, Amrabat'ı kiralarken anlaşmaya satın alma opsiyonu ekletmedi. Bu durum, Real Betis'in oyuncuyu kadrosuna katmak için sıfırdan bir müzakere süreci yürütmesini gerektiriyor.
Sarı-lacivertli kulübün, 12 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtiliyor. Bu da Betis'in ekonomik açıdan zorlu bir pazarlığa gireceği anlamına geliyor. Transferin kaderini belirleyecek unsurlardan biri de oyuncunun tutumu olacak.
Haberde, Amrabat'ın Real Betis'te kalmak istediği ve bu isteğini hem çevresine hem de Fenerbahçe yönetimine açıkça dile getirmesi halinde sürecin kolaylaşabileceği vurgulandı.
2025/26 sezonunda Real Betis formasıyla tüm kulvarlarda 5 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, henüz skor katkısı yapamasa da sahadaki liderliğiyle İspanyol kulübü tarafından büyük takdir topladı.