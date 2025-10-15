Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde, milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanının salonda core çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden idmanın dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdiği aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.