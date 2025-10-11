Aynadaki Yabancı CANLI izle! ATV Aynadaki Yabancı 2. Bölüm izleme linki

ATV’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı bu akşam ikinci bölümüyle izleyicilerle buluşuyor! İlk bölümüyle büyük yankı uyandıran dizi, yeni bölümde daha da çarpıcı sahnelerle dikkat çekiyor. “Aynadaki Yabancı 2. Bölüm ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu dizi severler tarafından merakla araştırılıyor. ATV ekranlarından canlı izlenebilen dizinin full ve HD izleme linki de izleyiciler tarafından sıkça sorgulanıyor. İşte Aynadaki Yabancı 2. bölüm canlı yayın bilgileri ve detaylar!

Giriş Tarihi: 11.10.2025 16:03

Aynadaki Yabancı dizisinin ikinci bölümü bu akşam ATV ekranlarında yayınlanıyor! Gerilim, aşk ve gizem dolu sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyen dizi, yeni bölümüyle yine çok konuşulacak. Birçok kişi "Aynadaki Yabancı canlı izleme linki nerede, dizi HD kalitede izlenebilir mi?" sorularına yanıt arıyor. Aynadaki Yabancı 2. Bölüm, ATV canlı yayın üzerinden izlenebiliyor. Yayın saati, bölüm detayları ve canlı yayın bağlantısına dair tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aynadaki Yabancı 1. Bölümü izlemek için tıklayınız.

AYNADAKİ YABANCI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkiye'nin en köklü ailelerinden Karaaslanların gelini olan Azra, hayatı bir gecede altüst olduktan sonra kızını da alarak geri dönüşü olmayan bir yola çıkar ancak yakalanınca kızını geride bırakmak zorunda kalır.

Aynadaki Yabancı 2. bölüm izle

Evladına yeniden kavuşabilmesi için tek bir çaresi vardır: Yüzünü değiştirip bambaşka biri olarak o malikaneye geri dönecek, kocası Emirhan ve ailesinin tüm sırlarını ifşa edecektir. Böylece hem kendini hem de kızını bu cehennemden kurtaracaktır. Bu amansız mücadelede Azra'nın yolu başarılı estetik cerrahı Barış'la kesişir. Ancak kader, planladığından daha çetin bir oyun kurar.

Aynadaki Yabancı 2. bölüm izle

Ameliyat sonrası hafızasını kaybeden Azra büyük bir bilinmezliğe uyanır. Barış'la beraber geçmişinin izlerini ararken aldığı gizemli bir telefon, onu yeniden Karaaslan malikanesine götürecek; bir zamanlar hanımı olduğu eve şimdi aynadaki bir yabancı olarak dönecektir.

Aynadaki Yabancı 2. bölüm izle

AYNADAKİ YABANCI 2. BÖLÜM FULL İZLE