Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'e Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, İrfan Can Kahveci ve Marco Asensio ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, milli aranın ardından oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde bir takım değişiklikler yapacak.