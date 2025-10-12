Bulgaristan Türkiye maçı kaç kaç bitti, golleri kimler attı? Bulgaristan Türkiye MAÇ ÖZETİ!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda oynanan Bulgaristan Türkiye maçında gülen taraf A Millî Takımımız oldu. Vasil Levski Stadyumu’nda oynanan mücadelede Türkiye, rakibini 6-1’lik skorla geçti. Goller Arda Güler, Kenan Yıldız (2), Zeki Çelik, İrfan Can Kahveci ve bir Bulgar oyuncunun kendi kalesine attığı golle geldi. Bulgaristan Türkiye maçının özeti, golleri ve istatistikleri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 07:10

Bulgaristan Türkiye maçı kaç kaç bitti? 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor! A Millî Takımımız deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maçın gollerini Arda Güler, Kenan Yıldız (2), Zeki Çelik ve İrfan Can Kahveci kaydetti. Bulgaristan'ın tek golü ise Kirilov'dan geldi. Milliler, bu sonuçla grubun liderliğini pekiştirdi. Bulgaristan Türkiye maçında yaşanan önemli anlar ve özet görüntüleri haberimizde…

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında konuk olduğu Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 100. maçına çıktığı karşılaşmayı farklı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.



Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla 100. maçına çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, "Emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum, 100'e ulaşmak kolay değil, tüm hocalarımız, eski ağabeylerime, benimle birlikte çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Maça çıkmadan önce takımdan bir ricada bulundum, o da galibiyetti. Onlar da sağ olsunlar beni kırmadılar. Tabii ki çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki maçta aynı istekle sahaya çıkarız." ifadelerini kullandı.



"Tabii ki hedef Dünya Kupası, 3 kez Avrupa Şampiyonası'nı gördüm inşallah Dünya Kupası da nasip olur." sözlerini kullanan Hakan, "Hepimizin hedefi o, tabii ki kolay olmayacak. Son maçı kötü kaybettik, bunun farkındayız. Bugün bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. İlk yarı çok zorlandık, zemin bizi zorladı. İkinci yarı iyi başladık. Bu şekilde devam edersek inşallah önümüzdeki maçı da kazanmamız gerekiyor ki bu şart işimiz biraz daha kolaylaşsın." şeklinde konuştu.

Kaptan Hakan, "Kenan Yıldız bugün 2 gol attı, İtalya'da da tatlı bir rekabetiniz var ve aynı zamanda en pahalı Türk oyuncusu oldu. Kenan'ın performansı hakkında neler söylemek istersin?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Onu tebrik etmek istiyorum, Türkiye'nin en pahalı oyuncusu olmak kolay değil, bu kendisinin başarısı, kendisine iyi bakıyor. Juventus'ta da çok iyi işler yapıyor, o maçta ikimiz de iyi oynamıştık, ikimiz de gol attık. Kenan ve Arda bizim için çok önemli oyuncular, fark oluşturacak oyuncularımız. İyi olmaları bizim için önemli. Kenan biraz hassas bir kişi, biraz daha onu desteklemek gerekiyor. Bugün iyi iş başardı, onu ve tüm takımı tebrik ederim. Biz böyle oynarsak, kompakt olursak daha iyi işler yapabiliriz."



Hakan Çalhanoğlu, "A Milli Takım'da geride kalan 100 maç içinden unutamadığın hangisiydi?" sorusunu, "Çok maç var ama aklımda kalan son Avrupa Şampiyonası'ndaki Çek Cumhuriyeti'ne attığım gol ve tarih yazdığım gol İngiltere'ye karşıydı. Bunun ikisini unutmuyorum." şeklinde yanıtladı.



Hakan, milli takımda kaç yaşına kadar oynamayı hedeflediğinin sorulması üzerine, "Bunu Allah bilir, ilk önce sağlam kalmak ve en üst seviyede oynamak çok önemli. Performansımı böyle tutmam gerekiyor, o rakamlara ulaşmak için. Kendime iyi bakarsam.. Futbolu niye oynuyoruz, rekor kırmak için de oynuyoruz, o da hedeflerimden bir tanesi, inşallah nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.



Kaptan Hakan son olarak Gürcistan maçı hakkında, "Taraftarlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz, ben Kocaeli'de hiç oynamadım, o yüzden çok merak ediyorum. Çok güzel konuşuldu Kocaeli hakkında, inşallah taraftarımız bizi 90 dakika destekle, en önemlisi o." açıklamasını yaptı.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

Mücadelenin açılış golü dakika 11'de Arda Güler'den gelirken ev sahibi ekip 13. dakikada Radoslav Kirilov ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı.

49. dakikada Victor Popov kendi kalesine kaydettiği gol ile millilerimiz 2-1 öne geçti.

51 ve 56. dakikalarda fileleri havalandıran Kenan Yıldız, farkı 3'e çıkarırken 65. dakikada Zeki Çelik skoru 5-1 yaptı.

90+3'te İrfan Can Kahveci'nin golü ile birlikte skor atandı ve milliler, Sofya deplasmanından 6-1'lik skor ile galip ayrıldı.

Bu sonuç ile birlikte iki takım arasında 1977 yılından bu yana oynanan ilk resmi karşılaşmada A Milli Futbol Takımımız, farklı galibiyet alarak tarihe geçti ve E Grubu'nda ikinci sıraya yükseldi.

