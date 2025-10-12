Canlı altın kuru takibi 12 Ekim | Altın yükseldi mi, düştü mü? Gram, çeyrek altın ne kadar?

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları, 12 Ekim Pazar günü itibarıyla hem yatırımcıların hem de vatandaşların yakın takibinde. Ekonomik dalgalanmalar karşısında güvenli bir liman olarak görülen altın, yatırımcıların radarından düşmüyor. Altındaki alış ve satış fiyatları gün boyunca anlık olarak değişirken, piyasalardaki hareketliliği yakından izlemek isteyenler canlı altın kuru takibi yapmayı sürdürüyor. Güncel veriler ışığında Kapalıçarşı altın fiyatları ve altın piyasasındaki son durum, yatırım planlarını şekillendirmek isteyenler için haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 06:53

ALTIN VE DÖVİZ FİYATLARI 12 EKİM 2025 | İç ve dış piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, altın ve döviz kurları üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Ekonomik gelişmeleri yakından izleyen vatandaşlar, hem dolar ve euro kurlarını hem de altın fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. Günlük finansal hareketlilikle birlikte yatırımcılar, "1 Dolar ne kadar oldu? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Piyasalardaki son rakamlar ve 12 Ekim Pazar 2025 günü altın fiyatları ve döviz kuru verileri, ekonomik planlamalarına yön vermek isteyenler için haberimizde yer alıyor.

12 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 41,80 (Alış) - 41,85 (Satış)

◼EURO: 48,58 (Alış) - 48,65 (Satış)

◼STERLİN: 55,71 (Alış) - 55,99 (Satış)

1 DOLAR = 41,85 TL

Kapalıçarşı gram altın alış-satış fiyatları 11 Ekim

👉12 Ekim 2025 Pazar canlı altın alış-satış fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Gram altın alış: 5403.76₺

◼Gram altın satış: 5404.54₺

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 9.166,00₺

◼Çeyrek altın satış: 9.256,00₺

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 18.332,00₺

◼Yarım altın satış: 18.518,00₺

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Tam altın alış: 36.551,00₺

◼Tam altın satış: 36.873,00₺

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 37.350,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 37.914,00₺

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Ata altın alış: 37.535,00₺

◼Ata altın satış: 37.974,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Ekim Pazar günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.