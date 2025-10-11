Zeren Spor-VakıfBank maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Sultanlar Ligi CANLI İZLE!

Sultanlar Ligi’nde haftanın en merak edilen karşılaşması başlıyor! Zeren Spor – VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Voleybolseverler, “Maç şifresiz mi yayınlanacak, canlı izleme linki var mı?” sorularına yanıt arıyor. Ligin iddialı ekiplerinden VakıfBank, Zeren Spor deplasmanında galibiyet arayacak. İşte Zeren Spor – VakıfBank maçının canlı yayın kanalı, şifresiz izleme seçenekleri ve maç öncesi tüm detaylar!

Sultanlar Ligi Zeren Spor-VakıfBank maçı CANLI izle! Zeren Spor – VakıfBank maçı canlı izlenebilir mi, şifresiz mi yayınlanacak? Sultanlar Ligi'nde dev mücadele voleybolseverleri ekran başına kilitleyecek. Haftanın dikkat çeken bu karşılaşmasında Zeren Spor sahasında VakıfBank'ı ağırlıyor. Peki Zeren Spor – VakıfBank maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçı izlemek isteyenler için şifresiz yayın bilgileri, canlı yayın linki ve maç detayları haberimizde...

ZEREN SPOR-VAKIFBANK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zeren Spor-VakıfBank maçı saat 19.00'da başlayacak. Vodafone Sultanlar Lig'i maçı TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

ZEREN SPOR VAKIFBANK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

TRT Spor Yıldız, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'na (TRT) ait bir kanal olduğu için, genellikle şifresiz ve ücretsiz olarak izlenebilmektedir.

SULTANLAR LİGİ 1. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu başlıyor.

11 Ekim 2025

19.00 Zeren Spor-VakıfBank (TVF Ziraat Bankkart - TRT Spor Yıldız)

12 Ekim 2025

12.00 Beşiktaş-İlbank (Beşiktaş Gain-TVF Voleybol TV)

14.00 Aras Spor-Fenerbahçe Medicana (Atatürk V.S. Vestel S.K.-TRT Spor Yıldız)

15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı-TRT Spor)

18.30 Galatasaray Daikin-Aydın B.Şehir Bld. (Burhan Felek Vestel-TRT Spor)

19.00 Göztepe-Nilüfer Bld. Eker (Atatürk V.S. Vestel S.K.-TVF Voleybol TV)

20.30 Türk Hava Yolları-Bahçelievler Bld. (Burhan Felek Vestel-TRT Spor Yıldız)