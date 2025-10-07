TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye dinamo orta saha!
Fenerbahçe'de geride kalan 8 haftanın ardından en çok göze çarpan orta sahanın güçsüzlüğü oldu. Sarı lacivertliler buna göre sezon başında da gündeme gelen Savic için bir kez daha devreye girdi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
Tarihin en pahalı kadrosunu kurmasına rağmen, ilk 8 hafta sonunda lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, devre arasında takıma takviye yapma kararı aldı.
Öncelikli bölge ise merkez orta saha... Teknik direktör Domenico Tedesco, Fred'in ilk 11'de oynayabilecek fizik durumunda olmamasından dolayı bu bölgede Marco Asensio ile Sebastian Szymanski'yi oynatıyor. Ancak İtalyan çalıştırıcı, iki futbolcudan da istediği verimi alamadı.
Bu nedenle öncelikli olarak orta sahaya takviye kararı alındı ve bu bağlamda da çalışmalar şimdiden başladı. Fotomaç'ta yer alan habere göre hedefteki isim ise; sezon başında da gündeme gelen Sergej Milinkovic-Savic. Oyuncunun menajeri olan Kezman'la irtibata geçildi. Suudi ekibi Al-Hilal'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Sırp oyuncu, Avrupa'ya dönemeye sıcak bakıyor. Sarı-lacivertlilerin ilerleyen günlerde Milinkovic- Savic için resmi temaslara başlaması bekleniyor.
11 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Al-Hilal formasıyla, Suudi Pro Ligi, Kral Kupası, AFC Şampiyonlar Ligi ve FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteren Milinkovic-Savic, toplamda 11 maça çıktı. Bin 20 dakika sahada kalan Sırp oyuncu, 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.