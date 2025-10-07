Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye dinamo orta saha!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye dinamo orta saha! Fenerbahçe'de geride kalan 8 haftanın ardından en çok göze çarpan orta sahanın güçsüzlüğü oldu. Sarı lacivertliler buna göre sezon başında da gündeme gelen Savic için bir kez daha devreye girdi. İşte ayrıntılar...









Tarihin en pahalı kadrosunu kurmasına rağmen, ilk 8 hafta sonunda lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, devre arasında takıma takviye yapma kararı aldı.

Öncelikli bölge ise merkez orta saha... Teknik direktör Domenico Tedesco, Fred'in ilk 11'de oynayabilecek fizik durumunda olmamasından dolayı bu bölgede Marco Asensio ile Sebastian Szymanski'yi oynatıyor. Ancak İtalyan çalıştırıcı, iki futbolcudan da istediği verimi alamadı.