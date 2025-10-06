Fenerbahçe'de Szymanski tepkisi! Samsunspor maçı sonrası...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından birçok sarı lacivertli futbolcu eleştiri yağmuruna tutulurken, en çok konuşulan isimlerden biri de Sebastian Szymanski oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de puan kayıpları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Samsunspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Sebastian Szymanski de performansı sebebiyle topun ağzına oturtuldu.
Polonyalı oyuncu, saha içinde adeta kayıplara karışırken taraftar da yaşanan duruma tepki gösterdi.
ANTALYASPOR MAÇINDA SAHNEYE ÇIKMIŞTI
Szymanski, Süper Lig'de geçen hafta oynanan Antalyaspor karşılaşmasında attığı golle tepkileri biraz olsun dindirmişti. Ancak 26 yaşındaki Polonyalı oyuncunun vasat görüntüsü Samsunspor maçında da gözlerden kaçmadı.
Akşam'ın haberine göre, Tedesco tarafından ilk 11'de tercih edilen Szymanski, rakip ceza sahasında bir etkinlik üretemedi. Maçın son düdüğünün ardından Fenerbahçeli taraftarlar başta Sebastian Szymanski olmak üzere pek çok oyuncuyu sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu.
2027'YE KADAR SÖZLEŞME
Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Sebastian Szymanski, bu sezon 14 resmi maçta görev aldı. Polonyalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.