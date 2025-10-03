Sırp hakem Srdan Jovanovic, 39 yaşında ve UEFA'nın elit kategorisinde. Ancak performansı diğer elit hakemler kadar iyi değil. Soğukkanlı hatta buz gibi. Belki de UEFA bu özelliği nedeniyle onu elit kategoriye almıştır! Carlos, Bard ve Clauss'a çıkmayan sarı kartlar kabul edielmez. Louchet, İsmail ve Kerem'e gösterdiği kartlar doğruydu. 16'da faulün yönünü ters gösterdi 4. hakem düzeltti. Bu seviyedeki hakeme yakışmadı. 28'de Talisca'nın şutunda Oppong'un sol kolu kapalı penaltı olmaz. Devam kararı doğru.





