Sadettin Saran'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından Fenerbahçe'de gözler futbol yapılanmasına çevrildi. Teknik direktörlük koltuğunda oturan ve ilk 3 maçında sergilediği futbol ile eleştiri oklarının hedefi olan Domenico Tedesco'nun geleceğiyle ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

KAYBEDİLECEK ZAMAN YOK Seçimi kazandıktan sonra teknik direktör Tedesco'nun sonuna kadar arkasında olacağını açıklasa da Saran'ın kayba tahammülü yok. İtalyan asıllı Alman hoca için bu nedenle yarın Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile oynanacak maç ve dönüşünde Süper Lig'deki Antalya mücadelesi kritik önem taşıyor.