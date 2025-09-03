Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek İsmail Yüksek'in Transfermarkt verilerine göre 11 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan milli futbolcu 2 de asist yaptı. 26 yaşındaki orta saha bu sezon ise lig ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maça çıktı.