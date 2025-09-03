TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro...
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Son günlerde yaptığı transferler ve takım ayrılan oyuncularla transfer gündemini belirleyen sarı-lacivertliler için flaş bir iddia gündeme geldi. Kanarya'nın yıldız futbolcusuna dev bir teklif geldiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin teklife yanıtı da ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından transferin son günlerinde bombaları ardı ardına patlatan transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Bu sezon artık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transferde büyük oynuyor.
Kerem Aktürkoğlu, Ederson ve Marco Asensio transferleriyle ilk 11'ini şekillendiren Fenerbahçe, takımda kullanılmayan isimlerle de yollarını ayırdı. Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat, Diego Carlos ve Dominik Livakovic ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde flaş bir ayrılık iddiası daha gündeme geldi.
Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek'e taliplerin olduğu belirtildi. Haberde adı henüz açıklanmayan bir takımın 20 milyon Euro'luk bir teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı aktarıldı.
Fenerbahçe kurmaylarının da bu teklifi değerlendirmeye aldığı belirtilmişti. Ancak Sofyan Amrabat'ın kiralık olarak Real Betis'e gönderilmesiyle birlikte defansif orta saha pozisyonunda rotasyonu daralan Kanarya'nın, İsmail'in satışı konusunda henüz bir karar veremedi ve teklifi beklemeye aldığı aktarıldı.
UEFA listelerinin verilmesiyle birlikte bu noktada hamle yapma şansı kalmayan sarı-lacivertliler, İsmail satıp yerine başka bir oyuncu transfer etmesi halinde bu futbolcuyu yalnızca Trendyol Süper Lig'de kullanabilecek.
Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek İsmail Yüksek'in Transfermarkt verilerine göre 11 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan milli futbolcu 2 de asist yaptı. 26 yaşındaki orta saha bu sezon ise lig ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maça çıktı.