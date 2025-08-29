Brezilyalı oyuncunun menajerleri Vasco de Gama'nın sadece oyuncunun maaşını karşılayabileceği bir anlaşmanın zeminini yapmaya çalışıyor. Carlos ile Lille de ilgilenmişti fakat kulüplerin anlaşamaması sonunda bu transfer gerçekleşmemişti. Oyuncunun temsilcileri Vasco de Gama'nın Carlos'un maaşının yarısını ödeyeceği bir anlaşmaya Fenerbahçe'yi ikna etmeye çalışıyor.