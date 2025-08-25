Orta saha mevkiisinde kadro derinliğini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda girişimlerini sürdürüyor. Lig maratonunda derin bir kadroyla yarışmak isteyen Portekizli teknik adam, orta saha transferinde ısrarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin gündemine Youri Tielemans ve Alman ekibi RB Leipzig forması giyen Christoph Baumgartner gelmişti. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Devin Özek, bu mevkide alternatif oyuncularla temasta.
On numara mevkisinde daha teknik ve oyun kurulumuna yardımcı olabilecek bir isim isteyen Jose Mourinho, sarı-lacivertlilere bir liste sundu. Yönetim bu liste doğrultusunda kulüpler ve menajerlerle temasa geçmeye başladı.
Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertilerde Brezilya basınından Globo'nun haberine göre yönetimin gündemine son olarak Fulham forması giyen Brezilyalı Andreas Pereria geldi. Andres Pereria ile Marsilya da ilgileniyor. Fulham, sözleşmesini uzatmayı reddeden Andreas Pereira'yı kadro planlamasına dahil etmedi. Brezilyalı orta saha, Manchester United maçının kadrosuna da alınmadı. Bu gelişme, ayrılık ihtimalini güçlendirdi.
Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen Andreas Pereria, yaklaşmakta olan Dünya Kupası öncesinde düzenli bir şekilde forma giymek istiyor. Yıldız isim, rekabetçi bir takımda yer alarak Dünya Kupası şansını artırmak istiyor. Palmeiras oyuncuya teklif yaptı ve anlaşmaya yakın. Brezilya ekibi ayrıca İngiliz kulübüyle 10 milyon euro civarında bir bedelle anlaşmaya yakın. Taraflar, şu an ödeme planı konusunda detayları görüşüyor.
Palmeiras ile Andreas Pereira arasında sezon başında anlaşma sağlanmıştı ancak oyuncu o dönemde İngiltere'de kalmayı tercih etmişti. Şimdi ise şartlar değişmiş durumda. Andreas Pereira'nın Fulham ile sözleşmesi 2026'ya kadar sürse de transfer ihtimali çok yüksek.