F.BAHÇE'YE BU SÖZLERLE VEDA ETMİŞTİ "Yıl boyunca gösterdiğiniz sevgi ve destek için ne kadar teşekkür etsem az. Güzel ama zor bir deneyimdi, buna futbol dışındaki sorunlar da dahil ve şimdi her şey yolunda. Bu karmaşaya rağmen sahada elimden gelenin en iyisini yaptım ve her gün bana verdiğiniz sevgi ve destek için minnettarım. Fenerbahçe'nin her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak herkese teşekkür ederim."