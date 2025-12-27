Haberler Fenerbahçe Haberleri Tedesco neşteri vurdu! Fenerbahçe'de tam 7 ayrılık birden

Tedesco neşteri vurdu! Fenerbahçe'de tam 7 ayrılık birden Fenerbahçe bu sezon sonu Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun önderliğinde uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmak istiyor. Kanarya bu anlamda transferde ince eleyip sık dokuyor. Sarı-lacivertlilerde diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de merak edilirken Fenerbahçe'de radikal kararlar alındı. Kanarya'da tam 7 futbolcuyla kısa süre içerisinde yollar ayrılacak. İşte o isimler... Fenerbahçe Haberleri





ABONE OL

Süper Lig'in ilk yarısını lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe, bir yandan gelecek transferlerle ilgilenirken, diğer taraftan da takımdan gönderilecek isimlerle ilgili çalışmalar yapıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadro düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, en az 7 ismin biletini kesecek.

Bu isimlerin başında kadro dışı bırakılan; Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao var. Sarı-Lacivertliler, üç ismin yanı sıra kaleci İrfan Can Eğribayat, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri'yi de iyi bir bonservisle elden çıkarmaya hazırlanıyor. Üç oyuncu için de talipleriyle görüşmeler devam ediyor.