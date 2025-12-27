Tedesco neşteri vurdu! Fenerbahçe'de tam 7 ayrılık birden
Fenerbahçe bu sezon sonu Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun önderliğinde uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmak istiyor. Kanarya bu anlamda transferde ince eleyip sık dokuyor. Sarı-lacivertlilerde diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de merak edilirken Fenerbahçe'de radikal kararlar alındı. Kanarya'da tam 7 futbolcuyla kısa süre içerisinde yollar ayrılacak. İşte o isimler...
Süper Lig'in ilk yarısını lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe, bir yandan gelecek transferlerle ilgilenirken, diğer taraftan da takımdan gönderilecek isimlerle ilgili çalışmalar yapıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadro düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, en az 7 ismin biletini kesecek.
Bu isimlerin başında kadro dışı bırakılan; Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao var. Sarı-Lacivertliler, üç ismin yanı sıra kaleci İrfan Can Eğribayat, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri'yi de iyi bir bonservisle elden çıkarmaya hazırlanıyor. Üç oyuncu için de talipleriyle görüşmeler devam ediyor.
Bu oyuncuların haricide Emre Mor'a da kulüp bulunması söylendi. Süper Lig'den bazı takımların transfer listesinde olan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.
Sürpriz isim ise Archie Brown. İngiliz yıldızla da yolların ayrılması planlanıyor.
EN-NESYRI GÜN SAYIYOR
Kadrosuna iyi bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe, Youssef En- Nesyri'yle de yollarını ayıracak. Suudi ekipleri Al-İttihad, Al-Shabab ve Al-Ahli, Faslı yıldıza talip. Ayrıca Katar'dan da Nesyri'yi isteyen kulüplerin olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncu için 25 milyon euro bonservis bedeli belirlendi.
TORUNOĞULLARI DOHA'YA GİTTİ
Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, dün sabah saatlerinde Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Torunoğulları'nın hem En-Nesyri transferi için birkaç kulüple görüşeceği hem de listede yer alan Alexander Mitrovic için bir toplantı yapacağı iddia edildi.
İRFAN CAN POLONYA YOLUNDA
İkinci kalecilik pozisyonunu Tarık Çetin'e kaptıran İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe macerası sona eriyor. 27 yaşındaki eldivene Polonya'dan Lech Poznan, Cracovia ve Legia Varşova talip oldu. 2 milyon euro piyasa değeri olan İrfan Can için üç kulübün de Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
MINEIRO TEMASLARA BAŞLADI
Brezilya basını Atletico Mineiro'nun Fred'i istediğini ve oyuncuyu transfer etmek için Fenerbahçe'yle görüşmelere başladığını yazdı. Haberde; Mineiro'nun ısrarcı olduğu ve 32 yaşındaki oyuncunun da kulübe gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Taraflar arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği de vurgulandı.