UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Rangers’ın konuğu olacak. İlk maçta Kadıköy’de rakibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, tur umutlarını Ibrox Stadyumu’na taşıdı. Zorlu deplasmanda Jose Mourinho’nun öğrencileri, kritik virajı kayıpsız geçerek çeyrek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerde yüzleri güldüren gelişmeler yaşanırken, teknik heyetin sahaya süreceği ilk 11 büyük bir merak konusu. Rangers cephesinde hedef, ilk maçta elde edilen avantajı koruyarak çeyrek final biletini almak. Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rangers-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Rangers'a konuk oluyor. Kadıköy'de oynanan ilk maçta rakibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, tur umutlarını İskoçya'ya taşırken çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak. İstanbul'daki karşılaşmada Fenerbahçe'nin tek golünü Djiku kaydederken, Rangers'ın galibiyet gollerini Dessers ve Cerny (2) attı. Şimdi ise Jose Mourinho'nun öğrencileri, zorlu deplasmanda skoru lehine çevirerek Avrupa'da yoluna devam etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'de sakat ve cezalı oyuncular konusunda iyi haberler geldi. Ev sahibi Rangers ise ilk maçta elde ettiği avantajı koruyarak çeyrek finale yükselmeyi planlıyor. Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği bu kritik mücadele öncesi futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RANGERS-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Rangers-Fenerbahçe maçı 13 Mart Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

RANGERS-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ibrox Park'ta oynanacak Rangers-Fenerbahçe maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RANGERS-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Skriniar, Yusuf, Osayi-Samuel, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

GÖZLER EN-NESYRI VE DZEKO'DA

Tur umutlarını İskoçya'ya taşıyan Fenerbahçe'de gözler golcülere çevrildi. Son haftaların formda ismi En-Nesyri ve Dzeko'nun ilk 11'de oynaması beklenirken, yıldız isimlerin performansları heyecanla bekleniyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 40 maça çıkan Faslı futbolcu, bu maçlarda 26 gol atarken, 5 de asist yaptı. 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe forması altında 41 karşılaşmada mücadele eden Edin Dzeko ise 19 defa fileleri havalandırdı. 38 yaşındaki golcü oyuncu 7 kez de gol pası verdi.

FENERBAHÇE'DE HEDEF ÇEYREK FİNAL

Eşleşmenin ilk maçında sarı-lacivertliler sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Kanarya, oynanacak rövanş maçında 2 farklı galip gelmesi durumunda turu uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda skor değişmezse seri penaltı atışları tur atlayan takımı belirleyecek. Fenerbahçe, 3 veya üzeri farklı skorla alacağı galibiyette ise adını çeyrek finale yazdıracak. Glasgow ekibinin her türlü galibiyetinde ve beraberlikte, sarı-lacivertliler Avrupa kupalarına veda edecek.

RANGERS İLE 4. RANDEVU

Geçtiğimiz hafta Rangers ile 24 yıl sonra kozlarını paylaşan Fenerbahçe, rakibine de ilk kez mağlup oldu. İki ekip yarınki mücadeleyle birlikte 4. kez karşı karşıya gelecek. Bu süreçteki maçlarda taraflar birer galibiyet alırken, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. 8 Ağustos 2001 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Ibrox Stadyumu'nda oynanan ilk eşleşme golsüz eşitlikle noktalandı.

AVRUPA KUPALARINDA 286. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 285 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 112 galibiyet alırken, 61 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. 112 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 389 kez havalandırırken, kalesinde ise 407 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 148. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 148. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 147 mücadelede 63 galibiyet, 38 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 206 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 187 gol gördü.

İSMAİL, FRED VE OSAYI DÖNÜYOR

Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçında sarı kart cezası olan Fred ile Bright Osayi-Samuel'den yararlanamadı. Cezası biten iki isim teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olacak. Rangers maçında sakatlanarak oyundan çıkan, sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen Çağlar Söyüncü kadroda olmayacak.

Sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail Yüksek, teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında forma giyebilecek.

6 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin, kart görmeleri ve turu geçmeleri halinde çeyrek final ilk maçında mücadele edemeyecek.

RANGERS EVİNDE KAYBEDİYOR

Glasgow ekibi 24 Şubat'ta teknik direktör değişikliğine giderken, evinde 3 maçtır kazanamıyor. Son 3 maçında mağlubiyet yaşayan Rangers, ligde lider Celtic'in 16 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Rangers, Avrupa Ligi lig aşamasında sahasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. FCSB ve Union SG'yi mağlup eden Rangers, Lyon'a kaybetti. İngiliz ekibi Tottenham ile de berabere kaldı.

KANARYA'NIN DIŞ SAHA KARNESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ve play-off turunda bu sezon dış sahada 5 maç oynadı. Slavia Prag'ı mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri; Twente, Midtjylland ve Anderlecht ile berabere kalırken AZ Alkmaar karşısında ise mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler deplasmanda rakip filelere 8 gol gönderirken, kalesinde ise 9 gol gördü.

FENERBAHÇE'DEN TARAFTARA UYARI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında yarın deplasmanda oynanacak Rangers müsabakasını tribünde izleyecek olan sarı-lacivertli taraftarlara, geçmiş maçlarda yaşanan olaylarda alınan cezaları hatırlatılarak, uyarıda bulundu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2024-2025 sezonunda Avrupa maçlarında yaşanan saha olayları sebebiyle UEFA tarafından toplamda 299 bin 500 Euro para cezası almıştır. Kulübümüz bahsi geçen para cezalarının yanı sıra LOSC Lille oynadığımız iç saha maçında sahaya yabancı madde atılması sebebiyle tribün kapama ve Union Saint Gilloise'a karşı deplasmanda oynadığımız müsabakada yaşanan seyirci olayları nedeniyle de 1 yıl deplasman tribününe giriş yasağı cezası almıştır.

Bu iki ceza ertelenmiş olsa da benzeri eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde söz konusu cezaların yürürlüğe girme riskinin bulunduğunu hatırlatıyoruz. Takımımızı desteklemek için tribünlerde olacak kıymetli taraftarlarımızdan, 13 Mart Perşembe günü Rangers ile deplasmanda oynayacağımız maçta gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz. Takımımızın en büyük gücü olarak saha içindeki mücadelemizin yanı sıra tribünlerde de kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tam. Birlikte nice zaferler yaşamak dileğiyle."

KRİTİK MAÇTA NORVEÇLİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Rangers ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas düdük çalacak. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Isaak Elias Bashevkin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Hollandalı Pol van Boekel görev yapacak. Boekel'e AVAR'da Alman Christian Dingert eşlik edecek.