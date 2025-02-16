F.Bahçe'de derbi öncesi kritik viraj! İşte Kasımpaşa maçı 11'i
F.Bahçeli futbolcu Yağmur Uraz tarihe geçti
16 Şubat 2025 Döviz Kuru
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F.Bahçeli futbolcu Yağmur Uraz tarihe geçti F.Bahçeli futbolcu Yağmur Uraz tarihe geçti 23:13
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