ilk 20 dakika önde bastı. Visca üzerinden Mert Müldür kanadını iyi işledi. İkisi çok net olmak üzere pozisyonlar buldu. F.Bahçe, 20'den sonra öne çıkmaya, etkili olmaya başladı. En- Nesyri ilk 11'de başlayınca arzu ve yüksek enerjisini oyuna yansıttı. Visca üzerinden hücum yoğunluğunda kaptırılan top pahalıya mal oldu. F.Bahçe'nin çalışılmış derslik golü geldi.2. yarıda goller, penaltılar, fauller, çekilmeli- didişmeli oyun, kötü ve yetersiz hakemlik, her şey vardı. Oğuzhan Çakır , atletik ve sahaya yakışıyor.Böyle yetişmekte olan genç hakemi bu cenderenin içine attığı için.Oyuna iyi başladı. İkili eşleşmelerde oyuncuları sözel ikazları yerindeydi. 12 dakika içinde Ozan arka arkaya 3 faul yapınca üçüncüde çıkan sarı kart yerinde ve doğruydu. Trabzonspor'un 37'de kornerden gelen topta Okay ile attığı iptal edilen gol öncesi Okay ile Mert karşılıklı temas halinde,Hakem bu dakikadan itibaren sahada yoktu. Maçı VAR yönetmeye başladı. O da berbattı…59'da Banza öncelik almış, top onun kontrolünde, Çağlar'ın kontrolsüz hareketi net penaltı, hakem yine görüyor ama veremiyor. VAR devreye girdi, doğru penaltı geldi. Burada Çağlar'a sarı kart eksik kaldı. Mourinho 'nun penaltı pozisyonlarında VAR'da izlemelerde gösterdiği tepkilere 4. hakemin ve hakemin duyarsızlığı asla kabul edilemez.top eline vuruyor görünüyor, penaltı olmalı. Ama hakemden ve VAR'dan devam kararı geldi. Şaşkınlık içindeyim. İki VAR müdahalesinde kaybolan süre 13 dakika ama maça 12 dakika ilave edildi. Maç bitti ise şükredelim. Hakem adına içim acıdı. Rezalet yönetim, kararlar, kartlar hangi birini yazacağımı şaşırdım. Futbolumuzu provoke eden bu hakemlik rezaletine ortam hazırlayanlar, çanak tutanlar şimdi kına yaksın.