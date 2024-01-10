Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak liderliğini devam ettirmek istiyor. Konuk takım ise alt sıralardan kurtulmanın peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

FENERBAHÇE - KONYASPOR İLK 11'LER

F.Bahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Dzeko.

Konyaspor: Deniz, Ahmet, Adil, Kahraman, Guilherme, Soner, Uğurcan, Prip, Cicaldau, Marlos, Emrehan.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 10 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

CEZALILAR GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları sona erdi. Bu üç futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Konyaspor maçında sahada olacak.

F.BAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de 4 oyuncu, Konyaspor mücadelesinde forma giyemiyor. Sakatlıkları geçmesine karşın bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamıyor. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyen diğer isimler.

SAVUNMADA ZORUNLU ROTASYON SÜRÜYOR

Rodrigo Becao'nun sakat, Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle İstanbulspor karşısında Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu savunma dörtlüsünü sahaya süren teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor karşısında da bu bölgedeki zorunlu rotasyonu sürdürüyor.

KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALIYOR

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Anıl Usta yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Emre Kargın...