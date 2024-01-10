Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Konyaspor'u Ülker Stadı'nda konuk etti.

Saat 20.00'de başlayan mücadelesi sarı lacivertli ekibin yeni transferi Leonardo Bonucci de tribünden takip etti.

İtalyan yıldız, tribüne geldiğinde kendisi için tezahürat yapan sarı lacivertli taraftarları selamlamayı da ihmal etmedi.

İşte o anlar...