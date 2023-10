MAÇTAN DAKİKALAR:

Fenerbahçe, Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Hatayspor'u 4-2 mağlup etti.Sarı-lacivertlilerin gollerini Szymanski, Osayi, Dzeko ve İrfan Can Kahveci kaydetti.Hatayspor'un golleri Ghoulam ve Aabid'den geldi.Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 27 yaptı.Sarı-lacivertliler böylelikle ligde oynadığı 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.Hatayspor ise 14 puanda kaldı.7'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in ceza sahası dışından ortasında kale önünde topla buluşan Szymanski'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.15'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Topla birlikte kat eden İrfan Can, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Szymanski'yi gördü. Bu oyuncunun arka direğe yaptığı ortayı savunma uzaklaştırmak istedi. Altıpasın hemen gerisinde topu önünde bulan Osayi-Samuel'in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.21'inci dakikada Szymanski'nin pasında topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Dzeko'ya aktardı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'den döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.25'inci dakikada Dzeko, Burak Bekaroğlu'nun müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi. Tadic topun başına geçse de uzun süren VAR incelemesinin ardından penaltı kararı ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.37'nci dakikada Ferdi Kadıoğlu'ndan aldığı topla ceza sahasına giren Tadic, meşin yuvarlağı Szymanski'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten dışarı gitti.39'uncu dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Kalecinin hatalı pasında topla buluşan Fred, meşin yuvarlağı Dzeko'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.46'ncı dakikada Fred'in ayağından seken topla altıpas içinde buluşan Dadashov'un vuruşunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.55'inci dakikada Hatayspor farkı 2'ye indirdi. Kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ghoulam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.63'üncü dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 3'e çıkardı. Kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.79'uncu dakikada Dele-Bashiru'nun ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.90+4'üncü dakikada Hatayspor farkı 2'ye indirdi. Samet Akaydin'in hatalı pasında topla buluşan Rayane, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-2Mücadele Fenerbahçe'nin 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.