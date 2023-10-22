Fenerbahçe 4-2 Hatayspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından ligde 9'da 9 yaptı. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.10.2023- 21:51 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023- 21:51