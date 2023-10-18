Mert Hakan'dan Filistin'e destek!
Kartal kararını verdi! O isim...
Damat Tatlısı yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...
Evde deniz ürünlü Tagine yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...
Aspor Keşfet
Son Dakika
Mert Hakan'dan Filistin'e destek! Mert Hakan'dan Filistin'e destek! 12:44
Beşiktaş taraftarına müjde! Beşiktaş taraftarına müjde! 11:47
Kartal kararını verdi! O isim... Kartal kararını verdi! O isim... 11:42
Boey ile özel görüştü! Herkes ters köşe... Boey ile özel görüştü! Herkes ters köşe... 11:13
Yılmaz'dan derbide o isme özel görev! Yılmaz'dan derbide o isme özel görev! 10:53
Beşiktaş taraftarı derbide olacak mı? Beşiktaş taraftarı derbide olacak mı? 10:29
Daha Eski
Yıldızlar göz doldurdu! Talipleri sıraya girdi... Yıldızlar göz doldurdu! Talipleri sıraya girdi... 10:07
Timur'a flaş transfer yanıtı! Timur'a flaş transfer yanıtı! 09:05
F.Bahçe'de 6 numara inadı! F.Bahçe'de 6 numara inadı! 01:37
Cimbom'da rota İngiltere! Belçikalı ile temas kuruldu Cimbom'da rota İngiltere! Belçikalı ile temas kuruldu 01:22
F.Bahçe'de ön libero harekatı! Bir Szymanski daha F.Bahçe'de ön libero harekatı! Bir Szymanski daha 01:13
Fırtına'nın yıldızı İspanyolların radarına girdi! Fırtına'nın yıldızı İspanyolların radarına girdi! 01:03
SON DAKİKA