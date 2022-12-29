Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı maçı sarı kırmızılı ekip 2-1 kazandı. Maçın ardından Fenerbahçe, Galatasaray'a göndermeli bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe resmi hesabından yapılan paylaşımda, "23 EKİM 2022 - 12 KASIM 2022 ve BUGÜN! TÜRK FUTBOLUNDA YILLARDIR AYDINLANMAYAN KARA GECE!" ifadeleri yer aldı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI:
23 EKİM 2022 - 12 KASIM 2022 ve BUGÜN!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 29, 2022
TÜRK FUTBOLUNDA YILLARDIR AYDINLANMAYAN KARA GECE! https://t.co/bhbEUBZkE9
KARŞI CEVAP!
Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin sosyal medyada yaptığı paylaşıma karşılık cevap verdi. Paylaşımda sadece "🤫" emıjisi kullanıldı.
İŞTE GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI:
🤫 #SVSvGS pic.twitter.com/F7ZVAdWvoS— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 29, 2022