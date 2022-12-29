Fenerbahçe'den Galatasaray'a göndermeli paylaşım! "Futbolda aydınlanmaya kara gece"

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı maçı sarı kırmızılı ekip 2-1 kazandı. Maçın ardından Fenerbahçe, Galatasaray'a göndermeli bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.12.2022- 19:36 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022- 19:55