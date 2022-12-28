Fenerbahçe Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u sahasında 4-0 mağlup etti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ! Gustavo Henrique'ye tam not! Yönetim harekete geçti
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de yükselen performansıyla dikkat çekenGustavo Henrique konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde sezon başında sakatlığı nedeniyle kiralık kadroya katılan Brezilyalı stoperin bonservisi için düğmeye basıldı. İşte son detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u sahasında 4-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerin gollerini King, Batshuayi, Gustavo ve Serdar Dursun kaydetti.
Fenerbahçe böylelikle Trabzonspor mağlubiyetini geride bırakan bir galibiyete imza attı.