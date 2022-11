Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana sergilediği performansla göz dolduran Miguel Crespo adeta taraftarın vazgeçilmez ismi oldu. Portekizli futbolcunun bu performansında ise en büyük destekçisi nişanlısı Adriana'nın çok büyük bir payı var. Adriana, Crespo'nun Kadıköy'de oynanan her karşılaşmada en büyük destekçisi olurken ikilinin sosyal medya hesaplarında ise İstanbul paylaşımlarıyla dikkat çekiyorlar. İşte Crespo'nun eşi Adriana Catarina'nın aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a verdiği özel röportaj...

Crespo ve ben, bazı ortak arkadaşlarımızın olduğu ortaokulda tanıştık.



Ancak, sadece birkaç yıl sonra, birbirimize baktığımız bir spor salonunda tekrar buluştuk.



Kaderin de dediği gibi birbirimizi bulduk.









İSTANBUL'DA EN SEVDİĞİNİZ YER NERESİ?



İstanbul Boğaz'ı hem ben hem de Crespo çok seviyoruz şüphesiz.









EN SEVDİĞİNİZ YEMEK NEDİR?



En sevdiğimiz yemek deniz mahsüllü pilav tipik bir Portekiz yemeği olan morina balığı.









Ayrıca İkimiz de kahveyi severiz ama buraya geldiğimizden beri çaydan vazgeçemiyoruz.



CRESPO MAÇLARA NASIL HAZIRLANIYOR? GERGİN OLUYOR MU?



Onu hiçbir maçtan önce gergin görmedim, her zaman çok hevesli ve pozitif, her zaman zafere inanıyor.



AİLECEK UNUTAMADIĞINIZ FENERBAHÇE MAÇI?



Şüphesiz geçen sezon Galatasaray'daki maç. Bizim için çok duygusal ve çok özeldi.



FENERBAHÇE TARAFTARINA NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?



Tüm mesajlara yanıt vermenin genellikle imkansız olduğunu belirterek, taraftarların bize gösterdikleri tüm sevgiye teşekkür etmek istiyorum.







Ancak şunu da belirtmeliyim ki her maçtan sonra Crespo'ya duydukları hayranlığı görmek beni çok mutlu ediyor.