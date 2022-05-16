Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Karagümrük'le 0-0- berabere kaldı.
Ahmet Çakar Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi!
Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sarı-lacivertliler, evinde Karagümrük ile karşılaştı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmayı usta yazar Ahmet Çakar, çarpıcı sözlerle değerlendi. Hakem Halil Umut Meler'i de değerlendiren Çakar, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Bu mücadeleyi Sabah yazarı Ahmet Çakar şu ifadelerle değerlendirdi:
"Fenerbahçe ikinciliği garantilemek için çıkmıştı fakat son maça kaldı."