Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Samatta gelişmesi! 3 talip birden...
Son dakika transfer haberleri: Sezon başında büyük umutlarla takıma dahil edilen Mbwana Samatta sergilediği performans ile büyük hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertlilerinde kadroda düşünmediği Tanzanyalı forvet için sürpriz 3 talip çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Belçika'daki performansıyla adından söz ettiren Mbwana Samatta, Fenerbahçe'de beklentilerin çok altında kaldı.
Fanatik'in haberine göre Kanarya, Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek Samatta ile yolları ayırmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerde gözden düşen ve ayrılması beklenen Mbwana Samatta'nın transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
3 TALİBİ VAR!
Tanzayalı oyuncuyla Belçika'dan eski kulübü Genk'in yanı sıra Club Brugge ve Anderlecht ciddi anlamda ilgileniyor. Samatta için kiralık dahil tüm teklifler değerlendirilecek.
28 yaşındaki Mbwana Samatta, Fenerbahçe'de bu sezon 30 maça çıkarken toplam 6 gol kaydetti. 1543 dakika süre alırken, 257 dakikaya 1 gol sığdırdı.
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