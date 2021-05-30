30 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Samatta gelişmesi! 3 talip birden...

Son dakika transfer haberleri: Sezon başında büyük umutlarla takıma dahil edilen Mbwana Samatta sergilediği performans ile büyük hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertlilerinde kadroda düşünmediği Tanzanyalı forvet için sürpriz 3 talip çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)




Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Samatta gelişmesi! 3 talip birden...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 Giriş Tarihi: 30.05.2021

'daki performansıyla adından söz ettiren Mbwana Samatta, 'de beklentilerin çok altında kaldı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Samatta gelişmesi! 3 talip birden...

Fanatik'in haberine göre , 'dan zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek Samatta ile yolları ayırmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Samatta gelişmesi! 3 talip birden...

Sarı-lacivertlilerde gözden düşen ve ayrılması beklenen Mbwana Samatta'nın transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Samatta gelişmesi! 3 talip birden...

3 TALİBİ VAR!
Tanzayalı oyuncuyla 'dan eski kulübü Genk'in yanı sıra ve ciddi anlamda ilgileniyor. Samatta için kiralık dahil tüm teklifler değerlendirilecek.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Samatta gelişmesi! 3 talip birden...

28 yaşındaki Mbwana Samatta, 'de bu sezon 30 maça çıkarken toplam 6 gol kaydetti. 1543 dakika süre alırken, 257 dakikaya 1 gol sığdırdı.

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