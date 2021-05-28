28 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transferde rotası belli oldu! Emre Belözoğlu'nun raporu...

Fenerbahçe'de 2020-2021 sezonunda son 10 maçta takımın başına geçen Emre Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Kanarya'da gelecek sezon da takımın başında kalması kararlaştırılan Belözoğlu'nun transfer rotası da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transferde rotası belli oldu! Emre Belözoğlu'nun raporu...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

Fenerbahçe'de sezonun en büyük iki soru işareti ortadan kalktı. İlk olarak , başkan adaylığını açıkladı. Seçime büyük ihtimalle tek aday olarak girecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transferde rotası belli oldu! Emre Belözoğlu'nun raporu...

Başkan Koç önceki gece Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir grup üye ile bir araya geldi. Sabah'ın haberine göre; bu sohbette, teknik direktör ile devam edeceklerini anlattı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transferde rotası belli oldu! Emre Belözoğlu'nun raporu...

Genç teknik adam en az 1 yıl daha takımın başında yer alacak. Fenerbahçe böylelikle Belözoğlu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda transferdeki çalışmalarını büyük bir hızla sürdürebilecek.

İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon planı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transferde rotası belli oldu! Emre Belözoğlu'nun raporu...

HARUN TEKİN İLE YOLLAR AYRILIYOR
ile devam etmeyi düşünmeyen kulüp, ile yeni sözleme imzalamak istiyor. Berke de giderse mutlaka alternatif bir kaleci alınacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transferde rotası belli oldu! Emre Belözoğlu'nun raporu...

Kayserili Doğan Alemdar adaylardan biri. , , üçlüsünden memnun olmayan Belözoğlu, Szalai'nin yanına bir stoper alacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transferde rotası belli oldu! Emre Belözoğlu'nun raporu...

İlk aday Alanya'dan Steven Caulker... 'dan Anthony Brooks ise Szalai'nin satılması halinde alternatif olarak listede

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transferde rotası belli oldu! Emre Belözoğlu'nun raporu...

DORUKHAN'IN KARARI BEKLENİYOR
Orta alanda İsmail Yüksek kiradan dönecek. Ayrıca altyapıdan 16 yaşındaki , A takım planlamasında yer alıyor. Dorukhan'ın son kararını bekleyen sarı-lacivertliler, ve 'nun durumuna göre o bölgeye farklı bir takviye yapabilir.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transferde rotası belli oldu! Emre Belözoğlu'nun raporu...

Kanatlarda ilk plan olan Edin Visca Başakşehir'de kalıyor. Sarı-lacivertliler, Liverpool'da forma şansı bulamayan Shaqiri'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak istiyor. Kanat bölgesi için çok fazla alternatif var.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transferde rotası belli oldu! Emre Belözoğlu'nun raporu...

Sağ bek için Rosier, sol bek için Umut Meraş'ın durumu takip ediliyor. Gökhan büyük ihtimalle futbolu bırakacak. Novak ise yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla gözden düştü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transferde rotası belli oldu! Emre Belözoğlu'nun raporu...

EDIN DZEKO YENİDEN LİSTEDE

En büyük soru işareti ise santrfor bölgesinde. Durumu merak konusu olan Vedat Muriqi transferi Lazio'nun tutumu nedeniyle zor. Giroud'ya yapılan teklife yanıt bekleniyor. Son olarak devre arası gündeme gelen 35 yaşındaki Edin Dzeko yeniden listeye dahil edildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transferde rotası belli oldu! Emre Belözoğlu'nun raporu...

GENÇLERİ TAKİP EDİYOR
F.Bahçe'de Erol Bulut sonrası teknik direktörlük görevini yürüten , önceki gün U19 takımının Hatay'yı konuk ettiği maçı takip ederek bol bol not almıştı.

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