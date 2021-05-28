Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transferde rotası belli oldu! Emre Belözoğlu'nun raporu...
Fenerbahçe'de 2020-2021 sezonunda son 10 maçta takımın başına geçen Emre Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Kanarya'da gelecek sezon da takımın başında kalması kararlaştırılan Belözoğlu'nun transfer rotası da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de sezonun en büyük iki soru işareti ortadan kalktı. İlk olarak Ali Koç, başkan adaylığını açıkladı. Seçime büyük ihtimalle tek aday olarak girecek.
Başkan Koç önceki gece Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir grup üye ile bir araya geldi. Sabah'ın haberine göre; bu sohbette, teknik direktör Emre Belözoğlu ile devam edeceklerini anlattı.
Genç teknik adam en az 1 yıl daha takımın başında yer alacak. Fenerbahçe böylelikle Belözoğlu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda transferdeki çalışmalarını büyük bir hızla sürdürebilecek.
İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon planı
HARUN TEKİN İLE YOLLAR AYRILIYOR
Harun Tekin ile devam etmeyi düşünmeyen kulüp, Berke Özer ile yeni sözleme imzalamak istiyor. Berke de giderse mutlaka alternatif bir kaleci alınacak.
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DORUKHAN'IN KARARI BEKLENİYOR
Orta alanda İsmail Yüksek kiradan dönecek. Ayrıca altyapıdan 16 yaşındaki Arda Güler, A takım planlamasında yer alıyor. Dorukhan'ın son kararını bekleyen sarı-lacivertliler, Sosa ve Gustavo'nun durumuna göre o bölgeye farklı bir takviye yapabilir.
Kanatlarda ilk plan olan Edin Visca Başakşehir'de kalıyor. Sarı-lacivertliler, Liverpool'da forma şansı bulamayan Shaqiri'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak istiyor. Kanat bölgesi için çok fazla alternatif var.
Sağ bek için Rosier, sol bek için Umut Meraş'ın durumu takip ediliyor. Gökhan büyük ihtimalle futbolu bırakacak. Novak ise yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla gözden düştü.
EDIN DZEKO YENİDEN LİSTEDE
En büyük soru işareti ise santrfor bölgesinde. Durumu merak konusu olan Vedat Muriqi transferi Lazio'nun tutumu nedeniyle zor. Giroud'ya yapılan teklife yanıt bekleniyor. Son olarak devre arası gündeme gelen 35 yaşındaki Edin Dzeko yeniden listeye dahil edildi.
GENÇLERİ TAKİP EDİYOR
F.Bahçe'de Erol Bulut sonrası teknik direktörlük görevini yürüten Emre Belözoğlu, önceki gün U19 takımının Hatay'yı konuk ettiği maçı takip ederek bol bol not almıştı.
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