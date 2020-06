Fenerbahçe'de Ozan Tufan kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Fenerbahçe'de maçın 14. dakikasında VAR kontrolünün ardından Ozan Tufan'ın Dje Dje'nin bileğine bastığı tespit edildi ve kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Ozan Tufan, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

İşte o pozisyon... (Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 3 iç saha maçında da kırmızı kart gördü.

Ozan Tufan vs Kayserispor

Tolgay Arslan vs Denizlispor

Deniz Türüç vs Galatasaray

