Fenerbahçe'de Ozan Tufan kırmızı kart gördü
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan, VAR kararıyla 14. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ozan, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Fenerbahçe'de maçın 14. dakikasında VAR kontrolünün ardından Ozan Tufan'ın Dje Dje'nin bileğine bastığı tespit edildi ve kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.
TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
Ozan Tufan, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
İşte o pozisyon... (Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
Fenerbahçe, ligde oynadığı son 3 iç saha maçında da kırmızı kart gördü.
Ozan Tufan vs Kayserispor
Tolgay Arslan vs Denizlispor
Deniz Türüç vs Galatasaray
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