12 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ozan Tufan kırmızı kart gördü

F.Bahçe'de kırmızı kart şoku! Trabzonspor maçında yok
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 Giriş Tarihi: 12.06.2020

'in 27. haftasında ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde , VAR kararıyla 14. dakikada görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ozan, yarı final rövanş maçında ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

'in 27. haftasında , evinde 'u ağırlıyor. Fenerbahçe'de maçın 14. dakikasında VAR kontrolünün ardından 'ın Dje Dje'nin bileğine bastığı tespit edildi ve kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Ozan Tufan, yarı final rövanş maçında ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

İşte o pozisyon... (Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 3 iç saha maçında da kırmızı kart gördü.

Ozan Tufan vs Kayserispor
vs Denizlispor
Deniz Türüç vs

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