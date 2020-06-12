12 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte o görüntüler

Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte o görüntüler
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

'in 27. haftasında oynanan - maçında direkt görerek oyun dışı kalırken, maça yedek kulübesinde başlayan , kırmızı kart kararının ardından hakeme gösterdiği tepki nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

'nin 'u Ülker Stadyumu'nda konuk ettiği maçın 12'nci dakikasında , Djedje'ye yaptığı hareket sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Mücadelenin hakemi , VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceledi. Görüntülerin incelenmesi sırasında saha içerisinde bulunan Ozan ile yedek kulübesinde bulunan , hakeme sert şekilde tepkilerini sürdürdü. Pozisyonu inceleyen mücadelenin hakemi, Ozan'ın sarı kartını iptal ederek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Karar sonrası hakeme tepkisini sürdüren Emre Belözoğlu, "Çok iyi maç yönetiyorsunuz. Oyuncu hiç mi müdahale etmeyecek? Bu kararlar veriliyorsa sisteme ne gerek var" şeklinde ifadeler kullandı ve daha sonra oturduğu sandalyeye tekme attı. Bu tepkinin üzerine karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, Emre Belözoğlu'na sarı kart gösterdi.

İşte o görüntüler:


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