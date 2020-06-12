Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte o görüntüler
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kalırken, maça yedek kulübesinde başlayan Emre Belözoğlu, kırmızı kart kararının ardından hakeme gösterdiği tepki nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u Ülker Stadyumu'nda konuk ettiği maçın 12'nci dakikasında Ozan Tufan, Djedje'ye yaptığı hareket sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceledi. Görüntülerin incelenmesi sırasında saha içerisinde bulunan Ozan ile yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu, hakeme sert şekilde tepkilerini sürdürdü. Pozisyonu inceleyen mücadelenin hakemi, Ozan'ın sarı kartını iptal ederek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Karar sonrası hakeme tepkisini sürdüren Emre Belözoğlu, "Çok iyi maç yönetiyorsunuz. Oyuncu hiç mi müdahale etmeyecek? Bu kararlar veriliyorsa sisteme ne gerek var" şeklinde ifadeler kullandı ve daha sonra oturduğu sandalyeye tekme attı. Bu tepkinin üzerine karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, Emre Belözoğlu'na sarı kart gösterdi.
İşte o görüntüler:
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