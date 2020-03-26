26 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de şutlar 'boşa' atılıyor

Fenerbahçe'de şutlar 'boşa' atılıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

Bu sezon da hedeflerinin uzağında kalan 'de istatistikler daha çok konuşuluyor. Ligin en fazla şut çeken takımı olan sarı-lacivertliler, topu ağlarla buluşturma konusunda ise sıkıntı yaşıyor.

439 şut çeken Kanarya, 'de 46 kez fileri havalandırdı. 369 şutla bu alanda 5. olan lider ile 59 kez gol sevinci yaşamayı başardı. İşte 'nin şut ve gol istatistikleri:

Süper Ligin 439 şutla en fazla deneyen takımı Fenerbahçe... Kanarya, 197 isabetsiz şutla her 2.2 şutundan birisinde isabet sağlayamıyor.
Ceza sahası dışından 184 şutun 9'u gol oldu. Her 20.4 şuttan ancak birinde rakip fileleri havalandı.
Ceza sahasından 223 şutta 9 gol atıldı. Her 24.7 şutun 1'i gol oldu.
Altı pas içinden atılan 32 şutun 11'i gol oldu.

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