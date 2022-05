Call of Duty: Modern Warfare 2 resmen duyuruldu! | Call of Duty: Modern Warfare 2 ne zaman çıkacak?

Call of Duty: Modern Warfare 2 resmen duyuruldu! | Call of Duty: Modern Warfare 2 ne zaman çıkacak?

Dünyanın en popüler FPS oyunları arasında yer alan Call of Duty serisinin geliştiricisi Infinity Ward'dan oyunseverlere müjdeli haber geldi. Yayıncılığını Activision'ın yaptığı popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu Call of Duty: Modern Warfare 2 resmen duyurulurken, oyunun logosu da paylaşıldı. İşte detaylar...

E Spor Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 13:08