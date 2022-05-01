Dünyanın en popüler FPS oyunları arasında yer alan Call of Duty serisinin geliştiricisi Infinity Ward'dan oyunseverlere müjdeli haber geldi. Yayıncılığını Activision'ın yaptığı popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu Call of Duty: Modern Warfare 2 resmen duyurulurken, oyunun logosu da paylaşıldı. İşte detaylar...

Yayıncılığını Activision'ın yaptığı popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu resmen açıklandı.

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Infinity Ward tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda oyunun logosu ve ismi kamuoyuyla paylaşıldı. Oyunun adı 2009'da çıkan oyunla aynı olması üzerine kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Bu yeni yapım, COD (Call of Duty) oyunlarının MW (Modern Warfare) serisine ait beşinci büyük oyunu olacak. Aynı zamanda 2019'da tanıtılan (2007'de tanıtılan Call of Duty 4: Modern Warfare'den farklı isimlendirildi) oyunla birlikte seriye tekrar başlandığını ve bu yapımın da 2. oyunu olacağı belirtiliyor.

Oyunun ne zaman çıkacağına dair net bir bilgi paylaşılmazken, yıl içerisinde piyasalarda yer alması bekleniyor.

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