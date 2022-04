PS Plus Mayıs 2022 oyunları sızdırıldı! Listede FIFA 22 de var

Sony'nin PS Plus abonelerine her ay düzenli olarak sunduğu ücretsiz oyunlarda gelecek ayın listesi de belli oldu. Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken, sızdırılan bilgilere göre listede FIFA 22'nin de olması dikkat çekti.

Sony'nin PS Plus abonelerine her ay düzenli olarak sunduğu ücretsiz oyunlarda gelecek ayın listesi de belli oldu. Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken, sızdırılan bilgilere göre listede FIFA 22'nin de olması dikkat çekti.

Dealabs kullanıcısı billbil-kun yine elini çabuk tuttu ve önümüzdeki ayın PS Plus oyunlarını açıkladı.

Açıklanan listeye göre, FIFA 22, Tribes of Midgard ve Curse of the Dead Gods bu ay oyunculara sunulacak.