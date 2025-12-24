Trabzonspor’un genç forveti Felipe Augusto, Türk futbolunun gol kralı unvanlı teknik direktörü Fatih Tekke ile çalışma fırsatını kariyer gelişiminin şansı olarak tanımladı. Agusto, “Hocamızın gerçekten çok kaliteli golleri vardı. Onunla çalışmak bizim adımıza büyük bir ayrıcalık çünkü bize çok şey öğretiyor” dedi.

Trabzonspor'lu oyuncu Felipe Augusto, altyapıdan profesyonelliğe uzanan gelişim sürecine dair kulüp dergisinin 235'inci sayısına açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in ilk yarısında performansıyla dikkat çeken Trabzonspor'un genç forveti Felipe Augusto, Fatih Tekke ile çalışmayı kariyerinin gelişiminde büyük bir şans olarak gördüğünü söyledi. Gol kralı unvanlı bir forvet efsanesinden hücum bilgisi öğrenmenin kariyerine doğrudan etki ettiğini söyleyen Augusto, "Hocamız her konuşmasında, bu şehri ve buranın insanlarını tanıdığını söyler ve bize bu takım için oynamanın ne demek olduğunu anlatır. Kendisi bir hücum oyuncusu ve santrafor olduğu için onunla çalışmak benim adıma büyük bir zevk ve aynı zamanda çok önemli bir şans. Burada oynamış, büyük izler bırakmış, gol kralı olmuş ve insanların idolü olmuş biriyle aynı pozisyonda çalışmak büyük avantaj. Bir süre önce tesislerde yemek yerken, televizyonda hocamızın eski gollerini izliyorduk. Galatasaray'a ya da Fenerbahçe'ye attığı, uzak köşeye giden inanılmaz bir kafa golü vardı. Hoca kendi gollerini izlediğimizi gördü, yanımıza geldi ve 'size söylemiştim bu ligi tanıyorum, bu şehri tanıyorum diye!' diye takıldı. Gerçekten çok kaliteli golleri vardı. Onunla çalışmak bizim adımıza büyük bir ayrıcalık çünkü bize çok şey öğretiyor" diye konuştu.

'BU TESADÜF DEĞİL, OLMASI GEREKEN OLUYOR'

Felipe Augusto, çocuklukta oyun konsollarında kurduğu Trabzonspor hayalinin yıllar sonra gerçek bir imzaya dönüşmesini 'kaderin tecellisi' olarak tanımladı. Nintendo 3D'de kariyer modunda bordo-mavili formayı seçtiğini anlatan Augusto, yıllar sonra gelen gerçek teklifin ardından aynı aidiyeti profesyonel sahaya taşıdığını belirterek, "Yıllar sonra, oyundaki gibi gerçek hayatta da teklif gelince şaşırdım ve 'bu tesadüf değilmiş, olması gereken şeyler oluyormuş' dedim. Trabzonspor'da oynamak benim adıma inanılmaz bir adımdı, çok büyük bir mutluluk. Bu şehri, bu takımı temsil etmek ve taraftarlar için mücadele etmek çok önemli. Oyun konsollarından sonra gerçek hayatta da bu forma için oynamak gerçekten harika hissettiriyor" dedi.

'KOŞMAK VE MÜCADELE ETMEK EN BÜYÜK KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİMDEN'

Felipe Augusto, oyun içi profilini değerlendirirken görev alanı değişse de değişmeyen tek unsurun mücadele gücü olduğunu söyledi. Sürekli hareketli, temaslı ve sorumluluk almaya dayalı futbol anlayışının kendisini tanımladığını belirten Augusto, "Gerçekten de koşmak ve mücadele etmek benim en büyük karakteristik özelliklerimden. Bu forma uğruna hem takım arkadaşlarım hem de taraftar uğruna mücadele edebilmek her zaman önceliğimdir. Bazen gol atabilir, asist yapabilirsiniz ama bunlar olmasa da her zaman mücadelenize takıma, arkadaşlarınıza katkıda bulunmanız lazım. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Santrfor, arkası, merkez ve sol tarafta oynuyorum, görev alanım değişiyor ama her koşulda benden beklenen görevleri her zaman yerine getirmeye ve mücadele etmeye çalışırım. Bazen bu gollerle, bazen de kayarak aldığım bir topla oldu ama her zaman mücadele vererek oldu" ifadelerini kullandı.

REKOR SPRİNT VE HIZ ÇALIŞMASI

Felipe Augusto, Çaykur Rizespor maçında kaydedilen rekor sprint verisine ilişkin (6.75 km/s hıza ulaşarak dünya sıralamasında üst sıralara çıktığı açıklandı) hız ve güç çalışmalarını özel bir program dahilinde sürdürdüğünü söyledi. Augusto, "Daha fazla güçlü, daha hızlı ve daha iyi olmak adına ne gerekiyorsa yapıyorum. Çaykur Rizespor maçında ben savunmadayken başlayan hızlı atakta o koşuyu yaptım, o gün rekor bir hıza ulaşmış olabilirim. O pozisyonda gole de çok yaklaşmıştım ama önemli olan her zaman mücadele etmek, takıma katkıda bulunmak" dedi.

'BURADA FUTBOLUN YAŞAM TARZI OLARAK GÖRÜLMESİ BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR'

Trabzon'daki futbol tutkusunu değerlendiren genç oyuncu, "Futbolu çok seven bir ülke olan Brezilya'dan gelen biri olarak, buradaki tutkuyu görünce kendi ülkemdeki tutkunun benzerini tekrar yaşamış oldum. Burada futbolun sadece bir vakit geçirme aracı olarak değil, bir yaşam tarzı olarak görüldüğünü görmek beni çok mutlu ediyor, çünkü ben de böyle bir ülkeden geliyorum. Buraya geldiğimde öğrendiğim ilk Türkçe kelimelerden biri 'bize her yer Trabzon' oldu. Sonrasında bunun ne anlama geldiğini anlama fırsatı buldum. Sokakta yürüdüğünüzde insanlar sizi gördüklerinde tek talepleri bu şehri ve takımı en iyi şekilde temsil etmeniz oluyor. Bu beklenti, sahaya çıktığınızda aklınızın bir köşesinde kalıyor ve sizin için ekstra bir motivasyon kaynağı oluyor" diye konuştu.

'ŞEHRİN TARİHİ YÖNÜNÜN FARKINDAYIZ'

Felipe Augusto, Trabzon şehrinin tarihi yönden güzelliklerinin farkında olduğunu ve bunun tadını çıkarmaya çalıştığına vurgu yaparak, "Trabzonspor'un teklifini duyduğumuzda annemle babamın ilk işi Trabzon'la ilgili şeyleri araştırmak oldu ve çok güzel, tarihi yerleri olduğunu gördüler. Bu şekilde gitmemiz gereken yerleri konuşmuştuk. Trabzon tarihi ve doğasıyla çok güzel bir şehir. Biz de fırsat buldukça izin günlerimizde mutlaka gidip görmeye ve tanımaya çalışıyoruz. En son Uzungöl'e gitmiştim. Şehrin tarihi yönünün farkındayız ve her zaman bunun tadını çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

TARİHİN EN İYİ 11'İ

Tarihin en iyi 11'ini yazarken hücum ağırlıklı bir kadro kurduğunu söyleyen Augusto, "Biraz hücum ağırlıklı bir kadro yapacağım, belki çok gol yer ama çok gol atar! Pele'yi bu kadroya yazmayacağım çünkü o apayrı bir kişi, bir kral!" dedi. Augusto'ya göre tarihin en iyi 11'i: Neuer, Cafu, Sergio Ramos, Maldini, Marcelo, Zidane, Ronaldinho, Messi, Neymar, C. Ronaldo, Ronaldo Nazario.