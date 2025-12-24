Brezilya basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, stoper transferi için menajerler aracılığıyla Gremio'nun 23 yaşındaki oyuncusu Gustavo Martins'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Bu sezon 35 maçta görev alan yetenekli futbolcu, 5 kez fileleri sarsmayı başardı. Martins'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

