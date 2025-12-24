Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Joey Veerman ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Oyuncunun kulübü PSV, resmi hesabından ayptığı açıklamada, Hollandalı oyuncunun takımda kalacağını duyurdu.
PSV'nin yaptığı açıklamada, "PSV ile Joey Veerman, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun en azından önümüzdeki yaza kadar PSV'de kalması konusunda anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.
Joey Veerman blijft PSV trouw ❤️— PSV (@PSV) December 24, 2025
PSV en Joey Veerman zijn samen overeengekomen dat de 27-jarige middenvelder sowieso tot komende zomer bij PSV blijft. 🤝
📎 https://t.co/p2GhsH7QyV pic.twitter.com/IynmGbKPiv