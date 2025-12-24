PSV, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Joey Veerman ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Joey Veerman ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Oyuncunun kulübü PSV, resmi hesabından ayptığı açıklamada, Hollandalı oyuncunun takımda kalacağını duyurdu.

PSV'nin yaptığı açıklamada, "PSV ile Joey Veerman, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun en azından önümüzdeki yaza kadar PSV'de kalması konusunda anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.