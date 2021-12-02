02 Aralık 2021, Perşembe

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Sony PlayStation Plus Aralık 2021 ücretsiz oyunları belli oldu! İşte PS Plus abonelerine bu ay bedava sunulacak olan oyunlar...

Sony'nin PlayStation kullanıcılarına online olarak hizmet verdiği ve her ay birden fazla oyunu ücretsiz olarak kullanıma sunduğu PS Plus sisteminin, bu ayki oyunları belli oldu. Playstation Plus aboneleri Aralık 2021 tarihinde 6 oyunu ücretsiz olarak kütüphanesine ekleyecek. İşte o oyunlar...

Sony PlayStation Plus Aralık 2021 ücretsiz oyunları belli oldu! İşte PS Plus abonelerine bu ay bedava sunulacak olan oyunlar...
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 Giriş Tarihi: 02.12.2021

Sony, Aralık ayı için PlayStation Plus oyunlarını açıkladı. PS Plus abonelerine her ay ücretsiz oyunlar veren firma, Aralık 2021'de de 6 oyunu ücretsiz olarak dağıtacak. PlayStation 4, PlayStation 5 ve PlayStation VR sahipleri bu 6 oyunu ücretsiz olarak 7 Aralık 2021 tarihinde kütüphanesine ekleyebilecek.

Sony PlayStation Plus Aralık 2021 ücretsiz oyunları belli oldu! İşte PS Plus abonelerine bu ay bedava sunulacak olan oyunlar...

Oyuncuların bu oyunlara sonsuza dek sahip olabilmeleri için, 3 Ocak tarihine kadar kütüphanelerine eklemeleri gerekiyor.

Sony PlayStation Plus Aralık 2021 ücretsiz oyunları belli oldu! İşte PS Plus abonelerine bu ay bedava sunulacak olan oyunlar...

İşte PS Plus Aralık 2021 oyunları

Sony PlayStation Plus Aralık 2021 ücretsiz oyunları belli oldu! İşte PS Plus abonelerine bu ay bedava sunulacak olan oyunlar...

Before You Fall – (VR)

Sony PlayStation Plus Aralık 2021 ücretsiz oyunları belli oldu! İşte PS Plus abonelerine bu ay bedava sunulacak olan oyunlar...

The Walking Dead: Saints and Sinners – (VR)

Sony PlayStation Plus Aralık 2021 ücretsiz oyunları belli oldu! İşte PS Plus abonelerine bu ay bedava sunulacak olan oyunlar...

The Persistence – (VR)

Sony PlayStation Plus Aralık 2021 ücretsiz oyunları belli oldu! İşte PS Plus abonelerine bu ay bedava sunulacak olan oyunlar...

Godfall: Challenger Edition – (PlayStation 5)

Sony PlayStation Plus Aralık 2021 ücretsiz oyunları belli oldu! İşte PS Plus abonelerine bu ay bedava sunulacak olan oyunlar...

Lego DC Super-Villains – (PlayStation 4)

Sony PlayStation Plus Aralık 2021 ücretsiz oyunları belli oldu! İşte PS Plus abonelerine bu ay bedava sunulacak olan oyunlar...

Mortal Shell – (PlayStation 4)

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