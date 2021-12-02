Sony PlayStation Plus Aralık 2021 ücretsiz oyunları belli oldu! İşte PS Plus abonelerine bu ay bedava sunulacak olan oyunlar...
Sony'nin PlayStation kullanıcılarına online olarak hizmet verdiği ve her ay birden fazla oyunu ücretsiz olarak kullanıma sunduğu PS Plus sisteminin, bu ayki oyunları belli oldu. Playstation Plus aboneleri Aralık 2021 tarihinde 6 oyunu ücretsiz olarak kütüphanesine ekleyecek. İşte o oyunlar...
Sony, Aralık ayı için PlayStation Plus oyunlarını açıkladı. PS Plus abonelerine her ay ücretsiz oyunlar veren firma, Aralık 2021'de de 6 oyunu ücretsiz olarak dağıtacak. PlayStation 4, PlayStation 5 ve PlayStation VR sahipleri bu 6 oyunu ücretsiz olarak 7 Aralık 2021 tarihinde kütüphanesine ekleyebilecek.
Oyuncuların bu oyunlara sonsuza dek sahip olabilmeleri için, 3 Ocak tarihine kadar kütüphanelerine eklemeleri gerekiyor.
İşte PS Plus Aralık 2021 oyunları
Before You Fall – (VR)
The Walking Dead: Saints and Sinners – (VR)
The Persistence – (VR)
Godfall: Challenger Edition – (PlayStation 5)
Lego DC Super-Villains – (PlayStation 4)
Mortal Shell – (PlayStation 4)
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