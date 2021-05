UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, UEFA Konsferans Ligi kupası 57.5 santimetre uzunluğunda ve 11 kilo ağırlığında olacak. Tasarım 32 altıgen şeritten oluşuyor. Bu şeritler 32 grup aşamasındaki kulübü temsil ediyor ve kıvrılarak tepeye yükseliyor. Turnuvada, üç ön eleme ve bir play-off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek. Dört takımdan oluşan 8 grupta ilk sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek. Grupları ikinci sırada bitiren 8 takım ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 grup üçüncüsüyle son 16 turuna çıkmak için eleme turu oynayacak.

Konferans Ligi, Avrupa Ligi gibi perşembe günleri oyananacak. Final müsabakası, 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da yapılacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde önümüzdeki sezon ülkemizi ligi 4. sırada tamamlayan Trabzonspor ile 5. sıradaki Demir Grup Sivasspor temsil edecek.

🏆 A new member of the family for 2021/22 - introducing the new UEFA Europa Conference League trophy.



Standing 57.5cm tall and weighing 11kg, the trophy consists of 32 hexagonal spines twisting and curving from the trophy base.