24 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: UEFA Konferans Ligi kupası tanıtıldı! UEFA Konferans Ligi kaç takımlı olacak? Nasıl uygulanacak?

UEFA Konferans Ligi kupası tanıtıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 Giriş Tarihi: 24.05.2021

'nın kulüpler düzeyindeki 3. büyük turnuvası 'nin kupası tanıtıldı. UEFA ayrıca, kupanın sistemini de açıkladı. İşte detaylar...

'dan yapılan açıklamaya göre, kupası 57.5 santimetre uzunluğunda ve 11 kilo ağırlığında olacak. Tasarım 32 altıgen şeritten oluşuyor. Bu şeritler 32 grup aşamasındaki kulübü temsil ediyor ve kıvrılarak tepeye yükseliyor. Turnuvada, üç ön eleme ve bir play-off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek. Dört takımdan oluşan 8 grupta ilk sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek. Grupları ikinci sırada bitiren 8 takım ise UEFA 'ndeki 8 grup üçüncüsüyle son 16 turuna çıkmak için eleme turu oynayacak.

İLK FİNAL TİRAN'DA!

, Avrupa Ligi gibi perşembe günleri oyananacak. Final müsabakası, 25 Mayıs 2022'de 'un başkenti 'daki 'da yapılacak.

TÜRKİYE'Yİ 2 TAKIM TEMSİL EDECEK

Avrupa Konferans Ligi'nde önümüzdeki sezon ülkemizi ligi 4. sırada tamamlayan Trabzonspor ile 5. sıradaki Demir Grup Sivasspor temsil edecek.

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