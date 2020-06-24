24 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Manchester United 3-0 Sheffield United | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

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DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 Giriş Tarihi: 24.06.2020

İngiltere 'in 31. haftasında , 'in hat-trick yaptığı karşılaşmada 'ı 3-0 mağlup ederek bu sezonki 13. galibiyetini aldı.

'in 31. haftasında ile Sheffiled United, 'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 7, 44 ve 74. dakikalarda 'in attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Manchester United bu sonuçla puanını 49'a yükselterek 5. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 9. yenilgisini alan ise 44 puanla 8. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United, 30 Haziran Salı günü TSİ 22.15'te Brighton deplasmanına konuk olacak. Sheffield United ise 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00'de Tottenham'ı ağırlayacak.

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