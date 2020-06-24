Premier Lig: Manchester United 3-0 Sheffield United | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United, Anthony Martial'in hat-trick yaptığı karşılaşmada Sheffield United'ı 3-0 mağlup ederek bu sezonki 13. galibiyetini aldı.
Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United ile Sheffiled United, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 7, 44 ve 74. dakikalarda Anthony Martial'in attığı gollerle 3-0 mağlup etti.
Manchester United bu sonuçla puanını 49'a yükselterek 5. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Sheffield United ise 44 puanla 8. sırada kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United, 30 Haziran Salı günü TSİ 22.15'te Brighton deplasmanına konuk olacak. Sheffield United ise 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00'de Tottenham'ı ağırlayacak.
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