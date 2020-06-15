15 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Levante-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Levante-Sevilla maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.06.2020

Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan 'da günün kritik maçlarından biri de ile arasında oynanacak. galibiyeti ile dönen Sevilla 5 maçtır yenilmiyor. Levante ise Valencia maçından son dakika golü ile berabere ayrılmıştı. Kritik mücadele öncesi futbolseverler maçla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Levante-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi olan ve oldukça formda bir grafik çizen , deplasmanında galibiyet arayacak. 5 maçtır yenilmeyen Sevilla, Atletico Madrid'in puan kaybetmesiyle birlikte eline geçen fırsatı değerlendirmek istiyor. Derbi Sevillano'dan Lucas Ocampos ve 'nun golleriyle 2-0 galip ayrılan Sevilla'da ise cezası biten Nemanja Gudelj kadroya dönüyor. 75'te kenara gelmek zorunda kalan Munir El Haddadi'nin durumu maç saati netlik kazanacak.

LEVANTE-SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Levante-Sevilla maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN DETAYLAR

Sevilla, Levante ile oynadığı son 3 maçında ilk yarı berabere kalıp, maç sonu kazandı (Bütün Turnuvalarda)
Sevilla, Levante ile oynadığı son 4 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)
Levante, takımının en son 4 iç sahadaki maçında 2.5'ten az gol oldu (LaLiga)
Sevilla, son 5 maçında en az 2 gol attı (LaLiga)
Sevilla, takımının en son 4 dış sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu (LaLiga)
Sevilla, son 5 maçında yenilmedi (LaLiga)

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