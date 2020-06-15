Levante-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan La Liga'da günün kritik maçlarından biri de Levante ile Sevilla arasında oynanacak. Real Betis galibiyeti ile dönen Sevilla 5 maçtır yenilmiyor. Levante ise Valencia maçından son dakika golü ile berabere ayrılmıştı. Kritik mücadele öncesi futbolseverler maçla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Levante-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'da heyecan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi olan ve oldukça formda bir grafik çizen Sevilla, Levante deplasmanında galibiyet arayacak. 5 maçtır yenilmeyen Sevilla, Atletico Madrid'in puan kaybetmesiyle birlikte eline geçen fırsatı değerlendirmek istiyor. Derbi Sevillano'dan Lucas Ocampos ve Fernando'nun golleriyle 2-0 galip ayrılan Sevilla'da ise cezası biten Nemanja Gudelj kadroya dönüyor. 75'te kenara gelmek zorunda kalan Munir El Haddadi'nin durumu maç saati netlik kazanacak.
LEVANTE-SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Levante-Sevilla maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN DETAYLAR
Sevilla, Levante ile oynadığı son 3 maçında ilk yarı berabere kalıp, maç sonu kazandı (Bütün Turnuvalarda)
Sevilla, Levante ile oynadığı son 4 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)
Levante, takımının en son 4 iç sahadaki maçında 2.5'ten az gol oldu (LaLiga)
Sevilla, son 5 maçında en az 2 gol attı (LaLiga)
Sevilla, takımının en son 4 dış sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu (LaLiga)
Sevilla, son 5 maçında yenilmedi (LaLiga)
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