Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde ligde üst üste 4 kez mutlu sona ulaşırken gözünü Avrupa'ya çevirdi. Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı yakalayabilmek adına Cimbom'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların transfer komitesinin belirlediği isimler arasında Manchester United forması giyen Manuel Ugarte'nin de yer aldığı biliniyor. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, 25 yaşındaki Uruguaylı futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk'un onayına sunmuştu ve deneyimli çalıştırıcı transfere olumlu yaklaşmıştı.
Bu gelişmenin ardından Manchester United cephesinden sarı-kırmızılıların transfer listesindeki Manuel Ugarte hakkında sevindiren bir haber geldi. İşte detaylar...
Manchester United, Ugarte'yi 2024 yılında 42,3 milyon sterlinlik peşin bir bedelle transfer etti. Sözleşmedeki bonus maddeleriyle birlikte bu rakamın 50,75 milyon sterline kadar çıkma ihtimali bulunuyordu. Ancak Ugarte, United'da geçirdiği son iki sezonda beklentilerin altında kaldı ve geçen sezon yalnızca 10 maçta ilk 11'de başladı.
Kırmızı Şeytanlar'ın, Premier Lig'in Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) kapsamında zarar yazmamak için Ugarte'den 20 milyon Euro kadar bonservis geliri elde etmesi yeterli.
MECBUREN İNDİRİM YAPILACAK
The Sun'da görev yapan Manchester United muhabiri Samuel Luckhurst'un haberine göre bu da oyuncudan kurtulmak isteyen Manchester United'ın Galatasaray'dan ilk transfer görüşmesinde talep ettikleri 30 milyon Euro ve ikinci görüşmede teklif ettikleri 25 milyon Euro'nun altına düşmeyi göze aldıkları anlamına geliyor.
TRANSFERDE TAKSİT FIRSATI
Bir oyuncunun transfer maliyeti sözleşme süresine yayılarak muhasebeleştiriliyor ve Ugarte'nin sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Bu sayede United, transferin ödemesini 2029 yılına kadar taksitlendirerek hem Galatasaray'ın işin kolaylaştırabileceğine hem de Ugarte konusunda oluşabilecek bir zararı gerekçelendirebileceğine inanıyor.
Eğer Marcus Rashford da satılırsa, United haftalık maaş giderlerinden ilave 325 bin sterlin daha düşecek. Kulüpteki üst düzey kaynaklar, Ugarte'nin satılmasının önündeki en büyük engelin haftalık 120 bin sterlinlik maaşı olduğuna inanıyor.
Eğer United Ugarte'den kurtulmayı başarırsa, daha önce Atalanta ile Ederson için anlaşmaya varmış ve West Ham'dan Mateus Fernandes'i de hedeflemiş olan kulüp, üçüncü bir orta saha oyuncusu transfer etmeyi planlıyor.
İŞTE O HABER:
"Manchester United, 50 milyon sterlinlik orta saha fiyaskosu Manuel Ugarte'yi satabilmek için zarar etmeyi göze aldı"