Manchester United, Ugarte'yi 2024 yılında 42,3 milyon sterlinlik peşin bir bedelle transfer etti. Sözleşmedeki bonus maddeleriyle birlikte bu rakamın 50,75 milyon sterline kadar çıkma ihtimali bulunuyordu. Ancak Ugarte, United'da geçirdiği son iki sezonda beklentilerin altında kaldı ve geçen sezon yalnızca 10 maçta ilk 11'de başladı.