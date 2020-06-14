La Liga: Real Madrid 3-1 Eibar | MAÇ SONUCU
La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Eibar'ı 4. dakikada Toni Kross, 30. dakikada Sergio Ramos ve 37. dakikada Marcelo'nun attığı golle 3-1 mağlup ederek lider Barcelona'yı takibini sürdürdü.
İspanya La Liga'nın 28'inci haftsında Real Madrid sahasında Eibar ile karşı karşıya geldi. Estadio Alfredo Di Stefano'da oynana zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Real Madrid'e galibiyeti getiren goller Toni Kroos, Sergio Ramos ve Marcelo'dan geldi.
Corona virüsü nedeniyle ara verilen La liga yeniden start aldı.
La Liga'nın 28'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid sahasında Eibar ile karşı karşıya geldi.
Cuadra Fernandez'in yönettiği zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Real Madrid'e galibiyeri getiren golleri Toni Kroos, Sergio Ramos ve Marcelo'dan geldi.
BARÇA'YI TAKİP SÜRÜYOR
Barcelona'nın kazandığı hafta Real Madrid hata yapmadı ve 61 puanlı rakibin arkasında puanını 59'a çıkardı.
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