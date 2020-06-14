14 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Real Madrid 3-1 Eibar | MAÇ SONUCU

Real Madrid zirve takibini sürdürdü
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 Giriş Tarihi: 14.06.2020

'nın 28. haftasında , sahasında 'ı 4. dakikada Toni Kross, 30. dakikada ve 37. dakikada Marcelo'nun attığı golle 3-1 mağlup ederek lider 'yı takibini sürdürdü.

İspanya 'nın 28'inci haftsında sahasında ile karşı karşıya geldi. Estadio 'da oynana zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Real Madrid'e galibiyeti getiren goller , ve Marcelo'dan geldi.

Corona virüsü nedeniyle ara verilen La liga yeniden start aldı.

La Liga'nın 28'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid sahasında Eibar ile karşı karşıya geldi.

Cuadra Fernandez'in yönettiği zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Real Madrid'e galibiyeri getiren golleri Toni Kroos, Sergio Ramos ve Marcelo'dan geldi.

BARÇA'YI TAKİP SÜRÜYOR

'nın kazandığı hafta Real Madrid hata yapmadı ve 61 puanlı rakibin arkasında puanını 59'a çıkardı.


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