Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray ve Atletico Madrid'in Joao Gomes savaşı! İki takımın da teklifi ortaya çıktı

Galatasaray ve Atletico Madrid'in Joao Gomes savaşı! İki takımın da teklifi ortaya çıktı Wolverhampton'ın küme düşmesinin ardından ayrılığı gündeme gelen Joao Gomes için Galatasaray ve Atletico Madrid kozlarını paylaşıyor. Brezilyalı yıldızın transfer bedelinin 45 milyon euroya ulaşabileceği belirtilirken, iki takımın da yaptığı resmi teklifi İspanyol basını duyurdu. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri







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Wolverhampton'ın Championship'e (İngiltere 2. Ligi) düşmesinin ardından Brezilyalı orta saha oyuncusu Joao Gomes'in geleceği belirsizleşti. Kulüp, oyuncuyu artık "transfer edilebilirler" listesine aldı.

Oyuncuyla ilgilenen kulüplerin başında Atletico Madrid ve Galatasaray yer alıyor. İki takım da yıldız ismi kadrosuna katmak için bir süredir yoğun çaba sarf ediyor ve adeta bir açık artırma söz konusu. İspanyol ekibi, Atalanta'dan Manchester United'a transfer olan Ederson hamlesini kaçırmasının ardından orta saha için Joao Gomes'e yöneldi ve görüşmelerini ilerletti.