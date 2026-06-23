Galatasaray ve Atletico Madrid'in Joao Gomes savaşı! İki takımın da teklifi ortaya çıktı
Wolverhampton'ın küme düşmesinin ardından ayrılığı gündeme gelen Joao Gomes için Galatasaray ve Atletico Madrid kozlarını paylaşıyor. Brezilyalı yıldızın transfer bedelinin 45 milyon euroya ulaşabileceği belirtilirken, iki takımın da yaptığı resmi teklifi İspanyol basını duyurdu. İşte detaylar...
Wolverhampton'ın Championship'e (İngiltere 2. Ligi) düşmesinin ardından Brezilyalı orta saha oyuncusu Joao Gomes'in geleceği belirsizleşti. Kulüp, oyuncuyu artık "transfer edilebilirler" listesine aldı.
Oyuncuyla ilgilenen kulüplerin başında Atletico Madrid ve Galatasaray yer alıyor. İki takım da yıldız ismi kadrosuna katmak için bir süredir yoğun çaba sarf ediyor ve adeta bir açık artırma söz konusu. İspanyol ekibi, Atalanta'dan Manchester United'a transfer olan Ederson hamlesini kaçırmasının ardından orta saha için Joao Gomes'e yöneldi ve görüşmelerini ilerletti.
GALATASARAY'IN YAPTIĞI TEKLİF
RTI Esporte'den Wilson Pimentel'in haberine göre Galatasaray'ın, Wolverhampton'a yaklaşık 40 milyon euro (34,7 milyon sterlin) teklif ederek Atletico Madrid'in bu hamlesini bozmayı planlıyor. Haberde Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi'nde uygulamak istediği elit seviye pres futbolu için Joao Gomes'i mutlaka istediği ifade edildi.
ATLETICO MADRID'İN PLANI
Buna rağmen Atletico Madrid'in transferde hâlâ favori olduğu ve başkent ekibinin Galatasaray'ı geride bırakmak için 39 milyon sterlinlik daha yüksek bir bonservis ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, orta sahada çift yönlü oynayabilecek dinamik bir isim istediğini ve bu doğrultuda Joao Gomes'in listenin başında geldiğini yönetime bildirdi.
Joao Gomes, kısa süre önce Wolverhampton ile sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmıştı. Buna rağmen kulübün Premier Lig'den düşmesi, hem sportif hem de ekonomik planları tamamen değiştirdi. Kulüp yönetimi, finansal dengeyi sağlamak ve gelir kaybını telafi etmek için bazı oyuncuların satışına sıcak bakmaya başladı. Joao Gomes ise takımın en değerli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.
25 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Diego Simeone'nin oyun planına uygun bir profil olduğu ve Atletico Madrid'in uzun süredir oyuncuyu takip ettiği ifade ediliyor. İspanyol ekibinin transferde öne geçtiği, ancak henüz anlaşmanın tamamlanmadığı; bu durumun Galatasaray'a da fırsat yarattığı aktarıldı. Transferin toplam değerinin 45 milyon euroya kadar çıkabileceği konuşuluyor.
Öte yandan olası bir transferden Flamengo da pay alacak. Brezilya kulübünün, Joao Gomes'in bir sonraki satışından %10 gelir hakkı bulunuyor. Bu rakamın, transferin gerçekleşmesi halinde 4 milyon euroyu aşabileceği belirtiliyor.
Joao Gomes'in ise kariyerine Championship'te devam etmeye sıcak bakmadığı ve İngiltere macerasının yeni bir sayfaya taşınmasının beklendiği ifade ediliyor.
İŞTE O HABER:
"Flamengo, Joao Gomes'in olası transferinden pay alacağı için, Atletico Madrid ile Galatasaray arasında yaşanan rekabeti yakından takip ediyor."
"Wolverhampton Wanderers'ın orta saha oyuncusu Joao Gomes, Atletico Madrid ile Galatasaray arasında yaşanan yoğun transfer mücadelesinin merkezinde yer almaya devam ediyor."