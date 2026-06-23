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Trabzonspor'a Portekiz eldiven! Onana'nın alternatifi ortaya çıktı Trabzonspor'a Portekiz eldiven! Onana'nın alternatifi ortaya çıktı 23:44
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Trabzonspor'dan Vargas'a kanca! Trabzonspor'dan Vargas'a kanca! 23:14
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G.Saray'dan flaş Osimhen kararı! Dursun Özbek...
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