Muhammed Furkan Özbek'ten 3 madalya birden!

Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda koparmada altın, silkmede gümüş madalya olmak üzere toplamda zirvede yer aldı ve 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda koparmada altın, silkmede gümüş madalya olmak üzere toplamda zirvede yer aldı ve 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 65 kiloda milli halterci Muhammed Furkan Özbek, podyuma çıktı. Koparmada ilk hakkında 138 kiloda başarılı olamayan Özbek, son hakkında 140 kiloluk kaldırışla zirveye yerleşti.

Muhammed Furkan Özbek, silmede ise son hakkında 170 kiloda başarılı kaldırışa imza attı. 24 yaşındaki sporcu böylece silkmede gümüş madalya kazandı. Milli halterci, toplamda 1. sıraya yerleşerek, 2 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu.