Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kocaelispor - Galatasaray maçının VAR'ı Ali Şansalan oldu. AVAR'da ise Süleyman Özay ve Mehmet Türkmen yer alacak.

ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK

Kocaelispor ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Bilal Gölen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.