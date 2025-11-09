Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Zecorner Kayserispor kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe - Zecorner Kayserispor maçının VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu. AVAR'da ise Hakan Yemişken ve Ömer Tolga Güldibi yer alacak.

OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Zecorner Kayserispor arasında oynanacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Hüseyin Aylak yapacak. Maçın 4. hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.