Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Maç öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Yarın 10 Kasım. Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve özlemle sanıyoruz. Kocaeli'de yaşanan bir yangın oldu. Ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Güzel bir atmosfer, iyi bir stadyum. Rakip seyirci olması bile bizim için bir motivasyon. Bugün bu odaklanmaya ihtiyacımız var çünkü Avrupa sonrası, kazandığımız maçlar sonrası oyuncuların nasıl döneceklerini bazen bilmiyorsunuz. Dünkü antrenman çok iyi geçti ve umutlandırdı beni."

"Icardi ve Osimhen bir yıl sonra birlikte oynuyor. Icardi, bir sakatlık yaşadı. Zorlu bir periyottan geçtik. Maç maç karar vereceğimizi söylemiştik. Icardi'nin oyun görüşü ve bitiricilik anlamında takımın en iyilerinden biri. Bugün o rolde önemli bir oyuncu olacak."

"Rakibimizin yükselen bir performansı var. Başarılı bir Kocaeli takımı. Başarılı bir hoca, muhteşem bir seyircisi var. İnşallah güzel bir maç olur."